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Возле берегов Японии найден подводный супервулкан

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категория: ОКЕАН, ПРИРОДА

Рядом с японским побережьем геологами был найден супервулкан, содержащий в себе свыше тридцати кубических километров магмы. Если он начнет извергаться, то погубит как минимум сто миллионов человек.

Свое открытие исследователи сделали при осмотре кальдеры Кикай – вулканического кратера, уничтожившего цивилизацию в южной части Японии около 7300 лет назад. Внутри специалисты заметили купол, радиус которого составляет десять километров, а высота превышает шестьсот метров. Он содержит в себе огромное количество магмы.

После тщательного анализа морского дна ученые выяснили, что этот купол увеличивается в размерах. В будущем это может привести к мощному извержению, которое приведет к появлению цунами. Эти гигантские волны смогут достичь берегов Северной Америки. По предварительным данным, вероятность извержения равна 1 проценту.

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