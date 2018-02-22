Volvo представила универсал V60 нового поколения

Автопроизводитель Volvo продемонстрировал в столице Швеции среднеразмерный универсал V60 следующей генерации. Он создан на базе платформы SPA, которая использовалась для разработки кроссовера XC60 и новой 90-й линейки. В длину новинка достигает 4,761 метра, а его колесная база составляет 2,872 метра. Объем багажника равен 529 литрам, а если убрать задний ряд кресел, то он увеличится на 312 литров.

Даже в начальной комплектации новый универсал обладает массой систем, помогающих водителю в вождении. К примеру, на нем установлен комплекс City Safety, который может автоматически затормозить автомобиль, если заметит на дороге пешехода, велосипедиста или дикое животное.

Что касается линейки двигателей, то она включает в себя дизельные, бензиновые и даже гибридные установки, мощность которых варьируется от 135 до 390 лошадиных сил. Однако представители компании сразу отметили, что официально новинка не будет продаваться в РФ, так как в нашей стране универсалы не пользуются популярностью.