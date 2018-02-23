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В ФОКУСЕ

Во время драки болельщиков «Атлетика» и «Спартака» погиб испанский полицейский

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники правоохранительных органов Испании взялись за расследование причин смерти своего коллеги в Бильбао во время потасовки, случившейся перед очередной игрой Лиги Европы. На улицах города друг с другом столкнулись фанаты «Спартака» и «Атлетика». В пресс-центре полиции отмечают, что еще рано говорить, кто именно виноват в гибели полицейского.

Команды встретились друг с другом вчера, 22 февраля. Перед этим фанаты обоих клубов устроили драку, которую разняли местные полицейские. Однако после данного инцидента стало известно, что одного из работников полиции пришлось доставить в больницу, так как у него остановилось сердца. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

Итоги расследования будут объявлены позднее.

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