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АВТО

Во время дорожных тестов замечен кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения

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категория: АВТО

Фотошпионам удалось запечатлеть на видео кроссовер Mercedes-Benz GLE следующей генерации, который проходил дорожное испытание на территории Германии. Машина была полностью обклеена камуфляжной пленкой.

Судя по ролику, авто обладает более обтекаемым кузовом в сравнении с предшественником. Его разработали на основе платформы MRA, использованной при создании E-Class. В результате габариты модели увеличились, однако масса машины, наоборот, уменьшилась.

Что касается линейки двигателей, то она, скорее всего, будет состоять из гибридной силовой установки и турбированных шестицилиндровых моторов. Позднее компания выпустит спортивную версию. Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве.

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