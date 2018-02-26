Vivo показала абсолютно безрамочный смартфон с выдвижной камерой

На проходящей сейчас в Барселоне выставке MWC 2018 компанией Vivo было показано концептуальное мобильное устройство, получившее название APEX. К его особенностям можно отнести экран FullView, занимающий практически всю поверхность передней панели (около 98 процентов).

Диагональ этого OLED-дисплея составляет 6 дюймов, а его разрешение – 2160 на 1080 пикселей. Многие журналисты тут же поинтересовались у разработчиков, где теперь расположена передняя камера. Оказалось, что она находится в выдвижном отсеке, находящемся в верхней части гаджета. Ее можно выдвинуть во время съемки, а затем снова спрятать в корпусе.

К еще одному нововведению APEX можно отнести наличие сканера отпечатков пальцев в области экрана. К тому же он может просканировать два пальца одновременно.