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В ФОКУСЕ

Видео: После угроз послу США украинский министр упал в обморок

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категория: В ФОКУСЕ

На международном форуме, проходившем в Киеве, украинский министр информации Юрий Стець упал в обморок во время своего выступления. Информацию об этом сообщает «Политнавигатор».

Известно, что украинский политик вел повествование о Крыме. Он обратился с трибуны к американскому послу на Украине Мари Йовавич и депутату Европарламента Ребекке Хармс с заявлением о том, что стоит быть осторожней с высказываниями о принадлежности Крымского полуострова.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — сообщил чиновник, но после этих слов ему стало плохо.

После этих слов министр начал задыхаться, прервал выступление, после чего упал в обморок. Ведущая форума попросила прощения у участников и объяснила, что Юрий Стець болен.

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