Видео: ФСБ задержала украинского шпиона в Симферополе

Сотрудники ФСБ смогли задержать украинца, занимавшегося шпионажем в городе Симферополь. Данная новость была опубликована представителями ведомства.

Операцию по поимке шпиона провели вчера, 11 февраля. По словам работников ФСБ, Константин Давыденко передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Российской гвардии и ее боеспособности, а также другие сведения, способные нанести вред безопасности РФ. Правоохранительными органами возбуждено дело по статье «Шпионаж».

Спецслужбам России уже не впервой попадаются шпионы, действующие в интересах других государств. К примеру, в прошлом году ими были задержаны россияне, передававшие Украине сведения, касающиеся Черноморского флота.

