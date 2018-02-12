Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: ФСБ задержала украинского шпиона в Симферополе

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники ФСБ смогли задержать украинца, занимавшегося шпионажем в городе Симферополь. Данная новость была опубликована представителями ведомства.

Операцию по поимке шпиона провели вчера, 11 февраля. По словам работников ФСБ, Константин Давыденко передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Российской гвардии и ее боеспособности, а также другие сведения, способные нанести вред безопасности РФ. Правоохранительными органами возбуждено дело по статье «Шпионаж».

Спецслужбам России уже не впервой попадаются шпионы, действующие в интересах других государств. К примеру, в прошлом году ими были задержаны россияне, передававшие Украине сведения, касающиеся Черноморского флота.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Жена Аршавина грозилась отрезать пальцы модели из Казахстана за объятия с ее мужем

Видео: Российские болельщики устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA

Минобороны заметило самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим

Навальный обжаловал в Конституционном суде закон о выборах президента

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках