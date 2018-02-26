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В ФОКУСЕ

В сюжете Первого канала о Сирии показали видео из игры

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категория: В ФОКУСЕ

Пользователи Pikabu разглядели в документальной хронике «Первого канала» кадры из компьютерной игры под названием Arma 3. Стоит отметить, что геймплей из игры был замечен в сюжете от 25 февраля под названием «Честь имею. О подвигах больших и малых». В сюжете шла речь об Александре Прохоренко. Солдат погиб в бою с террористами вблизи Пальмиры. Во время повествования о жизни спецназовца на канале транслировалось видео с подписью «Досье. Сирия».

Пользователи развлекательного портала «Пикабу» заметили нестыковку и в итоге определили, что один из кадров был взят из вышеуказанной игры. Стоит добавить, что, скорее всего, была допущена небольшая оплошность при монтаже, и кадр из Arma 3 появился на долю секунды.

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