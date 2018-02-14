В США разбился вертолет из-за столкновения с лосем

Телевизионный канал KUTV, который вещает новости на территории Юты, сообщил о падении в регионе вертолета из-за столкновения с лосем.

По предварительной информации, оба члена экипажа остались живы, отделавшись легкими травмами. Они следили за лосем, а затем пытались поймать его в рамках реализации одного из проектов Юты, связанного с дикой природой. Сотрудники телеканала отметили, что во время погони зверь случайно столкнулся с винтом вертолета, когда тот парил в 3-х метрах над землей.

Пилот отметил, что они летели на небольшой высоте, а потому ему удалось безопасно посадить вертолет. Он также добавил, что каждый год им приходится ловить сотни зверей, однако подобное с ними случается впервые. Лось в результате этой аварии погиб.