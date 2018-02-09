В Сирии взяты в плен два британских палача ИГ

Журналисты информационного издания The New York Times, сославшись на свои источники среди властей США, отметили, что сирийские курды смогли пленить печально известных палачей ИГ (террористическая организация, которая запрещена на территории РФ).

Взятые в плен боевики являлись членами отряда Beatles. Они получили подобное прозвище из-за своего британского акцента, так как долгое время жили в столице Великобритании.

Руководителя отряда – Мухаммеда Эмвази – военные устранили еще 3 года назад. Еще один участник группы содержится в турецкой тюрьме. Именно они участвовали в пытках и казни почти тридцати человек, включая журналистов из США.