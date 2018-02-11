Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео перевозки ракеты-гиганта неподалеку от Зоны 51

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Интернете был обнаружен занимательный видеоролик, снятый на территории Невады (штат США) рядом с небезызвестной Зоной 51. На его кадрах можно увидеть кортеж, состоящий из большого грузовика и полицейских машин. Грузовое авто, по словам автора видео, перевозило огромную ядерную ракету.

«Мы ехали неподалеку от Зоны 51 и запечатлели на камеру транспортировку ядерной боеголовки. Ее везут в сторону военной базы», – отмечается в подписи к видео. Всего за трое суток оно набрало 900 000 просмотров.

В конце прошлого года в данной области была замечена странная активность. В средствах массовой информации отмечают, что она может быть связана с испытаниями самолета B-21. Именно по этой причине воздушное сообщение над Зоной 51 запрещено.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

МИД сообщил о возможной гибели в Сирии пяти россиян при ударе США

Видео: Виталий Кличко оговорился во время выступления

СМИ: российские войска покинули Африн перед началом военной операции Турции

Арсен Аваков дал свои комментарии по делу о задержании сына

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках