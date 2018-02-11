В Сети появилось видео перевозки ракеты-гиганта неподалеку от Зоны 51

В Интернете был обнаружен занимательный видеоролик, снятый на территории Невады (штат США) рядом с небезызвестной Зоной 51. На его кадрах можно увидеть кортеж, состоящий из большого грузовика и полицейских машин. Грузовое авто, по словам автора видео, перевозило огромную ядерную ракету.

«Мы ехали неподалеку от Зоны 51 и запечатлели на камеру транспортировку ядерной боеголовки. Ее везут в сторону военной базы», – отмечается в подписи к видео. Всего за трое суток оно набрало 900 000 просмотров.

В конце прошлого года в данной области была замечена странная активность. В средствах массовой информации отмечают, что она может быть связана с испытаниями самолета B-21. Именно по этой причине воздушное сообщение над Зоной 51 запрещено.