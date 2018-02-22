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ГАДЖЕТЫ

В Сети появились технические параметры нового Xiaomi Mi Max 3

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категория: ГАДЖЕТЫ

Специалисты XDA Developers опубликовали технические параметры нового смартфона Xiaomi, получившего название Mi Max 3. Официальная премьера флагмана должна состояться в мае 2018 года.

Первым делом эксперты отметили, что новинка будет оснащена аккумулятором емкостью 5500 мАч. В виде процессора будет использоваться Snapdragon 660, несмотря на недавние слухи о том, что на смартфон установят Snapdragon 630.

На передней панели Mi Max 3 будет размещен безрамочный дисплей с разрешением FHD+ (точных данных пока нет). В базе данных о прошивке инсайдеры обнаружили намеки на наличие у гаджета поддержки беспроводной зарядки.

По словам специалистов, сзади у новинки будет расположена двойная камера от Samsung или Sony.

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