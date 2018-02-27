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ГАДЖЕТЫ

В Сети появилась информация о характеристиках и стоимости OnePlus 6

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категория: ГАДЖЕТЫ

Один из интернет-магазинов Китая случайно или намерено раскрыл технические параметры смартфона OnePlus 6 и его цену. В результате некоторые предположения экспертов подтвердились, а другие так и остались их домыслами.

В качестве чипсета новинка использует мощный 8-ядерный Snapdragon 835, однако многие все же считали, что компания установит на устройство новейший Snapdragon 845. Зато объем ОЗУ у гаджета равен 8 гигабайтам. Диагональ экрана смартфона составляет 5,5 дюйма.

Этот девайс относится к категории фаблетов, а потому использовать его одной рукой будет затруднительно. Что касается стоимости OnePlus 6, то она равна 857 евро (около 58 тысяч рублей по текущему курсу).

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