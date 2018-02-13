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АВТО

В Сети опубликованы снимки роскошной Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

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категория: АВТО

Фотографам удалось запечатлеть на свои камеры шикарный седан Lada Vesta, принадлежащий главе «АвтоВАЗа» Николя Мору, на очередной Рождественской гонке чемпионов. Салон машины увеличен на 20 сантиметров, а в задней части вместо обычного дивана установлены два удобных сидения, которые разделены между собой большим подлокотником.

На фото зафиксирован автомобиль в исполнении Signature. Речь идет об уникальной версии модели, которая производится по индивидуальным заказам, то есть покупатели сами выбирают, какими опциями оснастить автомобиль. К примеру, его можно оборудовать дорогостоящей системой мультимедиа, обделать весь салон кожей, а также установить в нем дополнительную вибро- и шумоизоляцию.В Сети опубликованы снимки роскошной Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

Что касается мотора, то на этот автомобиль устанавливается бензиновый силовой агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 122 «лошадки». Стоимость этой модели может достигать одного миллиона рублей.

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