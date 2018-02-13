В Сети опубликованы снимки роскошной Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

Фотографам удалось запечатлеть на свои камеры шикарный седан Lada Vesta, принадлежащий главе «АвтоВАЗа» Николя Мору, на очередной Рождественской гонке чемпионов. Салон машины увеличен на 20 сантиметров, а в задней части вместо обычного дивана установлены два удобных сидения, которые разделены между собой большим подлокотником.

На фото зафиксирован автомобиль в исполнении Signature. Речь идет об уникальной версии модели, которая производится по индивидуальным заказам, то есть покупатели сами выбирают, какими опциями оснастить автомобиль. К примеру, его можно оборудовать дорогостоящей системой мультимедиа, обделать весь салон кожей, а также установить в нем дополнительную вибро- и шумоизоляцию.

Что касается мотора, то на этот автомобиль устанавливается бензиновый силовой агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 122 «лошадки». Стоимость этой модели может достигать одного миллиона рублей.