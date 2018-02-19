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В ФОКУСЕ

В Сети опубликовано видео рэп-баттла между Птахой и Гуфом

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категория: В ФОКУСЕ

На видеохостинге YouTube появился видеоролик с рэп-баттлом, в котором приняли участие Гуф и Птаха. Его продолжительность превышает 50 минут. Посмотреть же его можно на канале Versus Live.

На данный момент времени вышеуказанный видеоролик просмотрели свыше 1 миллиона 100 тысяч раз и эта цифра постоянно увеличивается. Не исключено, что это напрямую связано с тем фактом, что оба соперника ранее состояли в группе Centr.

Словесная битва, прошедшая в Санкт-Петербурге в баре «1703», многими считается крупнейшим версусом текущего года. Его призовой фонд превышает 3 миллиона рублей. Кстати, победителем этого баттла оказался Гуф.

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