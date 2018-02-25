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ГАДЖЕТЫ

В Сеть «утек» ролик с демонстрацией новых Samsung Galaxy S9 и S9+

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категория: ГАДЖЕТЫ

Всего за день до официальной премьеры новых флагманов Samsung – Galaxy S9 и S9+ – в Интернете был опубликован ролик продолжительностью 3 минуты, в котором во всей красе представлены вышеуказанные новинки. Согласно предварительной информации видео было «слито» в Сеть одним из работников южнокорейского производителя.

Samsung быстро отреагировала на утечку и тут же удалила видеоролик, но пользователи уже успели загрузить его и начали публиковать на своих каналах. Однако многие считают, что «слив» был осуществлен специально, чтобы подогреть интерес поклонников к новым смартфонам.

Многие слухи, домыслы и предположения были подтверждены. К примеру, версия S9+ действительно обладает двойной камерой, а сканер отпечатков пальцев теперь имеет другое расположение. Что касается презентации новинок, то она пройдет сегодня в 8 часов вечера по московскому времени.

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