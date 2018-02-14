В Samsung Galaxy S9 появится самая бесполезная функция iPhone X

Инсайдеры отмечают, что Samsung планирует добавить в смартфоны Galaxy S9 и S9+ поддержку анимированных эмодзи, взяв за основу функцию, имеющуюся в гаджетах iPhone X и называющуюся Animoji.

Как и во флагмане от Apple, в южнокорейских устройствах можно будет взять любую из доступных масок и снять видеообращение. Датчики, установленные в верхней части передней панели, займутся отслеживанием движений головы и лицевых мышц пользователя. По словам источников, в девайсах Samsung эта опция окажется «более продвинутой».

Однако многие эксперты в своих обзорах на iPhone X назвали Animoji наиболее странной и бесполезной опцией устройства. Но после появления гаджета в продаже его владельцы начали публиковать сотни видео, в которых они исполняют разнообразные песни при помощи этой функции.