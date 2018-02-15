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В ФОКУСЕ

В России стартовали съемки сериала об ангарском маньяке

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категория: В ФОКУСЕ

На сайте «Кинопоиск» появилась новость о том, что в РФ началось производство сериала о самом известном убийце и насильнике страны – Михаиле Попкове. В СМИ его прозвали ангарским маньяком. Он был осужден на пожизненное заключение за убийство и изнасилование более двадцати девушек.

Созданием сериала занялась студия Start. Его история будет базироваться на интервью с убийцей. Сценаристы лично встречались с ним в тюрьме. По словам продюсеров, данный проект будет полностью соответствовать реальным событиям.

Ирина Сосновая, творческий продюсер Start, отметила, что съемочная команда прекрасно понимает, что не создает обычный детективный телесериал, ведь за его историей скрывается боль реальных людей, а потому она будет действовать максимально осторожно. Дебютная серия выйдет уже в этом году.

Источник видео Телекомпания АКТИС.

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