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В ФОКУСЕ

В России прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

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категория: В ФОКУСЕ

На Первом канале были проведены первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ. В рамках данного мероприятия каждый из них представил свою программу и ответил на вопросы. Жириновский, к примеру, отметил, что государство должно сосредоточиться на внешней политике, а представитель Титова, напротив, заявил, что России необходимо как можно скорее укрепить свою экономику.

Явлинский уверен, что сможет сделать РФ страной, способной притягивать к себе людей своим высоким уровнем жизни и культурой. Сурайкин тоже предложил сосредоточить внимание на внешней политике, которая трещит по швам из-за развала СССР.

По словам Грудинина, России удастся получить значительный вес на мировой арене лишь в том случае, если изменится ее внутренняя политика. Собчак же не понравились теледебаты, сравнив их с уроком в школе.

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