В России началась разработка продуктового пайка для участников экспедиции на Луну

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Редакция информационного агентства «Известия», сославшись на российских ученых, сообщила, что для участников лунной экспедиции будет разработан особый продуктовый паек. Напомним, что на Луну российские космонавты должны будут отправиться с помощью космического корабля «Федерация».

Специалисты отмечают, что набор будет содержать такой объем продуктов, которого хватит как минимум на 9 суток. В него планируется добавить несколько разновидностей обезвоженных продуктов, включая мясные закуски и фруктовые десерты. Речь идет о специальных порошковых смесях. Для готовки этих блюд понадобится также горячая вода.

В этом году Россия планирует начать испытания технологий, которые позволят космонавтам вернуться с Луны на Землю.