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ГАДЖЕТЫ

В России iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Цены на флагманскую модель Apple – iPhone X – за последние три месяца на территории Российской Федерации в среднем упали почти на 20 000 рублей.

В первых числах ноября этот девайс в начальной комплектации с 64 гигабайтами внутренней памяти можно было купить примерно за 80 000 рублей, однако в настоящее время он продается «всего» за 62 000 рублей.

Что касается самой дорогой комплектации, оснащенной 256 гигабайтами памяти, то раньше она стоила 92 000 рублей, а сейчас у официальных дилеров ее можно купить за 70 000 рублей. К тому же гарантия сроком 12 месяцев никуда не пропала.

Аналитики отмечают, что столь резкое падение цены связано с уменьшением спроса на гаджет. Его популярность упала из-за наличия в нем множества проблем.

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