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В ФОКУСЕ

В результате стрельбы по толпе в Дагестане погибли четыре человека

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категория: В ФОКУСЕ

Трагедия произошла в городе Кизляр 18 февраля 2018 года. Вооруженный охотничьим ружьём стрелок начал стрелять в выходивших из церкви Георгия Победоносца людей. По сообщениям местных СМИ, в церкви проходила служба в честь Прощеного воскресенья.

Сообщается, что есть погибшие. По предварительным данным погибло четыре человека, также есть несколько раненных. Известно, что среди раненных есть полицейский и сотрудник Росгвардии.

По информации некоторых источников, стрельба планировалась супружеской парой. Но незадолго до выстрелов женщина убежала. Её супруг решил довести дело до конца самостоятельно. Он был убит членами полицейского наряда, дежурившими неподалёку.

Мотивы, по которым ликвидированный стрелок решился на преступление, выясняются. Также полиция проверяет версию связи убийцы с бандитским подпольем.

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