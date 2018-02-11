В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей супермаркета

Полицейские Пекина опубликовали в социальной сети Weibo официальное сообщение о том, что в одном из супермаркетов города мужчина, вооруженный ножом, набросился на покупателей. Он смог нанести смертельные удары одной женщине и поранить еще двенадцать человек, которых позднее отправили в больницу.

35-летний преступник напал на посетителей магазина Joy City в час дня по местному времени. В настоящее время неизвестно, из-за чего именно он решил наброситься на обычных людей.

Очевидцы тут же вызвали полицейских, которые прибыли на место инцидента и схватили мужчину. После он был доставлен в местный участок, где его сейчас допрашивают следователи.