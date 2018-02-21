В небе над Флоридой очевидцы сфотографировали несколько НЛО

Жители Майями в вечерние часы смогли сфотографировать в небе целый флот пришельцев, включавший в себя более 10 инопланетных кораблей. Снимки тут же были опубликованы в Интернете.

По словам очевидцев случившегося, НЛО летели в одном направлении и при этом находились на одинаковом расстоянии друг от дружки. Затем огоньки устремились ввысь и приняли форму круга.

Один из аналитиков группы MUFON, занимающейся изучением внеземных цивилизаций, отметил, что хоть снимки и выглядят потрясающе, однако представленное на них явление носит земной характер. Он уверен, что огоньки на деле были оранжевыми, но камера смартфона сделала их белыми. В результате специалист считает, что этими объектами были обычные китайские фонарики.