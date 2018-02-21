Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

В небе над Флоридой очевидцы сфотографировали несколько НЛО

Дата:
категория: КОСМОС

Жители Майями в вечерние часы смогли сфотографировать в небе целый флот пришельцев, включавший в себя более 10 инопланетных кораблей. Снимки тут же были опубликованы в Интернете.

По словам очевидцев случившегося, НЛО летели в одном направлении и при этом находились на одинаковом расстоянии друг от дружки. Затем огоньки устремились ввысь и приняли форму круга.

Один из аналитиков группы MUFON, занимающейся изучением внеземных цивилизаций, отметил, что хоть снимки и выглядят потрясающе, однако представленное на них явление носит земной характер. Он уверен, что огоньки на деле были оранжевыми, но камера смартфона сделала их белыми. В результате специалист считает, что этими объектами были обычные китайские фонарики.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

На Луне обнаружена странная аномалия

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника

Модифицированный двигатель для Falcon 9 взорвался во время испытаний

Ученые NASA обнаружили сверхмассивную черную дыру

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках