В Москве скончалась старейшая артистка театра Маяковского Татьяна Карпова

Сотрудники театра Маяковского опубликовали сообщение, в котором говорится, что в возрасте 103 лет скончалась Татьяна Карпова, старейшая актриса данного культурного учреждения.

По словам представителей заведения, прощение пройдет в театре, в котором актриса исполнила свыше пятидесяти самых разнообразных ролей. Однако время проведения данного мероприятия пока нераскрыто.

Родные Карповой отмечают, что женщина умерла в своем доме. В свои последние дни она была прикована к кровати. Ее карьера закончилась, когда она сломала бедро и провела несколько неудавшихся операций. Дело в том, что актриса не могла потом выступать на сцене.