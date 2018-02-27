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В ФОКУСЕ

В Москве скончалась старейшая артистка театра Маяковского Татьяна Карпова

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники театра Маяковского опубликовали сообщение, в котором говорится, что в возрасте 103 лет скончалась Татьяна Карпова, старейшая актриса данного культурного учреждения.

По словам представителей заведения, прощение пройдет в театре, в котором актриса исполнила свыше пятидесяти самых разнообразных ролей. Однако время проведения данного мероприятия пока нераскрыто.

Родные Карповой отмечают, что женщина умерла в своем доме. В свои последние дни она была прикована к кровати. Ее карьера закончилась, когда она сломала бедро и провела несколько неудавшихся операций. Дело в том, что актриса не могла потом выступать на сцене.

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