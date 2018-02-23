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КОСМОС

В Мексике обнаружили вращающийся вокруг Луны инопланетный корабль

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категория: КОСМОС

В минувшую среду жители одного из мексиканских городов, расположенных в штате Юкатан, заметили инопланетный корабль, кружившийся вокруг земного спутника. Неопознанный летающий объект появился в небе в вечерние часы.

Свидетели произошедшего отмечают, что сначала заметили рядом с Луной небольшую яркую точку белого цвета. Она летела в правую сторону, а после скрылась на фоне спутника. Однако уже через двадцать-тридцать минут НЛО появился вновь, но уже с другой стороны Луны. К тому же он стал больше и излучал желтое свечение.

Специалисты в области уфологии тут же отметили, что этим объектом являлся корабль пришельцев, так как он перемещался с огромной скоростью. Однако скептики уверены, что речь идет об обычном искусственном спутнике.

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