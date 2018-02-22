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В ФОКУСЕ

В Кремле прокомментировали видео с «посадкой Су-57» в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее мы писали о том, что в интернете появилось видео посадки новейших истребителей Су-57 в Сирии. Видео было опубликовано на странице пользователя Wael Al Hussaini в сети микроблогов Twitter.

Представители СМИ обратились за разъяснениями к Дмитрию Пескову – пресс-секретарю действующего президента РФ Владимира Путина. Ему напрямую задали вопрос о том, являются ли запечатленные на видео самолёты российскими. С этим вопросом Песков порекомендовал обратиться в Минобороны РФ, пояснив, что он находится в компетенции Министерства обороны.

Стоит отметить, что дата съемки видео не сообщается. При этом ролик довольно плохого качества, что мешает с точностью определить модель самолётов. Но опубликовавший видео блогер утверждает, что это российские Су-57 пятого поколения.

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