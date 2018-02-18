В Иране потерпел крушение пассажирский авиалайнер

Редакция информационного издания Тасним, сославшийся на центр по ЧС Ирана, сообщила, что на территории провинции Исфахан рухнул пассажирский авиалайнер.

По словам журналистов, данное воздушное судно летело из Тегерана в Ясудж. Согласно предварительной информации на его борту могли находиться до ста пассажиров и членов экипажа.

В сообщении также отмечается, что в авиакатастрофе вполне могли выжить от пяти до десяти человек. Корреспонденты телевизионного канала Press TV заявили, что летчики пытались экстренно сесть в окрестностях ферм. Данную информацию им предоставили очевидцы случившегося.