Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

В Иране потерпел крушение пассажирский авиалайнер

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания Тасним, сославшийся на центр по ЧС Ирана, сообщила, что на территории провинции Исфахан рухнул пассажирский авиалайнер.

По словам журналистов, данное воздушное судно летело из Тегерана в Ясудж. Согласно предварительной информации на его борту могли находиться до ста пассажиров и членов экипажа.

В сообщении также отмечается, что в авиакатастрофе вполне могли выжить от пяти до десяти человек. Корреспонденты телевизионного канала Press TV заявили, что летчики пытались экстренно сесть в окрестностях ферм. Данную информацию им предоставили очевидцы случившегося.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Экс-посол США в России раскритиковал Трампа за звонок Путину

Киркоров и Орбакайте поддержали курсантов из Ульяновска танцем

В американской тюрьме скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон

National Interest рассказало о новых особенностях российских бомбардировщиков Ту-95

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках