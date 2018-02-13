В Гонконге огромный дикий кабан забрел на территорию школы

В одну из гонконгских школ забрел дикий кабан огромных размеров вместе со своими отпрысками, чем сильно напугал детей и их родителей. Взрослые тут же взялись за свои смартфоны и сняли зверя на видео.

В ролике можно увидеть здорового вепря, копающегося в контейнере для мусора в поиске еды. Тем временем его детеныши стоят неподалеку, покорно ожидая прихода родителя. Кабан при этом никак не реагирует на присутствие большого количества людей.

Пол зверя неясен, но специалисты считают, что речь идет о самце, так как самки редко достигают подобных размеров. Они также отметили, что кабан мог прийти в город со своим потомством из-за голода, так как в поиске еды они частенько посещают жилища людей.