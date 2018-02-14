В документах ФБР найдены доказательства посещения Земли инопланетянами

Взято с Pixabay

В секретной документации ФБР можно найти огромное количество информации о самых невероятных и сверхъестественных событиях, произошедших на Земле, однако обычным людям редко удается получить доступ к этим сведениям. Впрочем, со временем даже наиболее засекреченные файлы всплывают наружу.

К примеру, недавно стало известно, что данное ведомство долгое время скрывало от людей информацию о том, что Землю посещают межпространственные создания. Эти удивительные гуманоиды способны не только перемещаться по космосу на звездолетах, но и телепортироваться из одной точки пространства в другую.

Инопланетяне могут уходить из нашего измерения в другое, прячась тем самым от любопытных глаз агентов спецслужб. Параллельные вселенные тесно связаны с нашей, поэтому неудивительно, что люди часто видят в небе НЛО.