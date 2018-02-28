В ближайшей к Солнцу системе произошла загадочная вспышка

Астрономы из США сообщили о том, что в Проксиме Центавра – ближайшей к нам звездной системе, произошла таинственная вспышка. Взрыв был крайне мощным и обладал аномальными качествами, которые сильно отличают его от схожих явлений на нашем небесном светиле.

Звезда Проксима Центавра представляет собой красного карлика, вокруг которого вращаются несколько планет – часть из них находятся в так называемой обитаемой области, то есть в этих мирах теоретически имеется жидкая вода. Однако произошедшая недавно вспышка свела на нет все надежды ученых на наличие жизни в этой системе. Даже если в ней и существовали микроорганизмы, то они все были уничтожены взрывом.

Вспышку удалось зафиксировать в марте прошлого года с использованием современных радиотелескопов. Ее мощность в десять раз превысила данный показатель у солнечных взрывов.