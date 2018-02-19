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КОСМОС

В Аризоне с помощью Google Maps обнаружен огромный инопланетный корабль

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категория: КОСМОС

Пользователям интернет-сервиса Google Maps удалось найти инопланетный звездолет при обычном планировании своего будущего отдыха. Корабль расположен в Аризоне. Специалисты все еще не способны хоть как-то объяснить это необычное открытие.

Неопознанный летающий объект частично скрыт деревьями. Он обладает округлой формой и не отбрасывает тень на землю. Эксперты отмечают, что подобное качество имеется практически у всех кораблей внеземных рас. Пользователи, нашедшие звездолет, попросили уфологов изучить их находку или даже отправиться по указанным координатам, чтобы лично рассмотреть НЛО.

Некоторые исследователи инопланетных цивилизаций считают, что инопланетяне потерпели крушение на нашей планете и теперь не могут покинуть ее.

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