Уфологи запечатлели на инфракрасную камеру НЛО в небе над Венгрией

Инопланетные цивилизации обычно концентрируют свое внимание только на определенные области Земли. Именно по этой причине в некоторых странах НЛО видят чуть ли не каждую неделю, а в других они появляются всего несколько раз за 5 лет. Уфологи недавно выдвинули предположение, что в будущем корабли пришельцев чаще всего будут прилетать в Венгрию.

Дело в том, что недавно охотники за НЛО смогли обнаружить в небе над этой страной неопознанный летающий объект. Они зафиксировали его при помощи инфракрасной камеры, которая, как известно, способна запечатлеть гораздо больше, чем человеческий глаз.

Обнаруженный НЛО определенно обладает внеземным происхождением. Это подтвердил и Скотт Уоринг, известный интернет-уфолог. По его мнению, инопланетян чем-то заинтересовала Венгрия и вскоре они вновь посетят ее.