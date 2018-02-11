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КОСМОС

Уфологи рассмотрели на старых фото Урана таинственные вспышки

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

По причине своей значительной удаленности от Солнца Уран является одной из наименее исследованных планет нашей звездной системы. Лишь в конце 80-х годов прошлого столетия ученые смогли узнать, что он представляет собой безжизненный мир, покрытый льдом – все благодаря данным, собранным космическим аппаратом Voyager 2.

Однако уфологи не считают эту планету безжизненной, так как им удалось найти таинственные огоньки на ее поверхности при изучении фотографий, сделанных около 7 лет назад. Ученые считают, что эти свечения возникли из-за полярных сияний или грозы, но охотников за НЛО не удовлетворил подобный ответ, ведь на Уране такие яркие авроры возникнуть не могут, из-за малого количества солнечного света.

В результате исследователи внеземных цивилизаций пришли к выводу, что эти огоньки связаны с пришельцами, живущими на Уране. NASA, по их мнению, знает об этом, но пытается скрыть эти факты от людей.

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