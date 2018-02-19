Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Уфологи обнаружили возле Солнца гигантский треугольник

Дата:
категория: КОСМОС

Исследователям космического пространства, работающим в обсерватории SOHO Lasco C3, удалось обнаружить необычное явление неподалеку от небесного светила. Дело в том, что рядом с ним пролетел таинственный треугольник невообразимых размеров.

Охотников за НЛО сильно заинтересовал данный факт. Они уверены, что инопланетяне частенько пролетают рядом с Солнцем. Некоторые считают, что тем самым они изучают нашу звезду, а другие предполагают, что пришельцы крадут из нее энергию для заправки своих кораблей.

В Сети даже появился видеоролик, на котором можно увидеть треугольник, пролетающий возле звезды. Скептики отмечают, что этот объект является обычным сбоем приборов или солнечным всплеском. Однако уфологи продолжают верить в то, что пришельцы посещают нашу звездную систему и знают о существовании людей.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывшая сотрудница NASA утверждает, что люди побывали на Марсе в 1979 году

Уфологи увидели на снимках поверхности Марса вооруженного инопланетянина

Ученые обвинили NASA в сокрытии факта существования инопланетян на Марсе

РИА «Новости»: обломки «Прогресса» ищут беспилотники

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках