Уфологи обнаружили возле Солнца гигантский треугольник

Исследователям космического пространства, работающим в обсерватории SOHO Lasco C3, удалось обнаружить необычное явление неподалеку от небесного светила. Дело в том, что рядом с ним пролетел таинственный треугольник невообразимых размеров.

Охотников за НЛО сильно заинтересовал данный факт. Они уверены, что инопланетяне частенько пролетают рядом с Солнцем. Некоторые считают, что тем самым они изучают нашу звезду, а другие предполагают, что пришельцы крадут из нее энергию для заправки своих кораблей.

В Сети даже появился видеоролик, на котором можно увидеть треугольник, пролетающий возле звезды. Скептики отмечают, что этот объект является обычным сбоем приборов или солнечным всплеском. Однако уфологи продолжают верить в то, что пришельцы посещают нашу звездную систему и знают о существовании людей.