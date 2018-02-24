Уфологи: на Земле обитают свыше 7 тысяч пришельцев

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В научном издании Astronomy появилось исследование, в котором отмечается, что на сегодняшний день на Земле обитают как минимум 7 тысяч представителей инопланетных цивилизаций. По мнению уфологов эти создания прилетели к нам с экзопланет, найденных астрономами в прошлом году.

Напомним, что летом 2017 года исследователи нашли в космическом пространстве около 3,7 тысяч планет, некоторые из которых наверняка обитаемы. Специалисты в области уфологии отмечают, что лишь за последние десятилетия в наш мир прибыли сотни пришельцев. Внешне они очень похожи на людей, однако их все же можно отличить от обычных homo sapiens по строению черепа и пищеварительной системе.

Охотники за НЛО уверены, что большая часть инопланетян живут в развитых государствах, например, во Франции или в Германии.