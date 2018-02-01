Уфолог обнаружил на Марсе человеческие лица

Исследователь в сфере уфологии Скотт Уоринг решил опубликовать на страничках своего интернет-блога новые снимки, доказывающие существование внеземной жизни. На них снова изображена марсианская поверхность, так как специалист считает Марс самой таинственной среди других планет Солнечной системы.

На это у уфолога есть веские основания, ведь на Марсе частенько удается обнаружить странные и необъяснимые явления. К примеру, на последних снимках Уоринга можно увидеть три лица, которые отдаленно напоминают человеческие.

По мнению специалистов, третье лицо очень похоже на женское. Более того, Скотт Уоринг уверен, что оно принадлежит царице Нефертити, жившей в Древнем Египте и считавшейся красивейшей женщиной в мире.