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КОСМОС

Уфолог обнаружил на фото Марса голову динозавра

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категория: КОСМОС

Популярному интернет-уфологу Скотту Уорингу удалось совершить очередное важное открытие. Дело в том, что во время анализа новых фотографий с марсианской поверхности он обнаружил голову динозавра. По его мнению, эти останки являются еще одним доказательством того, что раньше Марс был обитаемой планетой.

«Мне удалось найти на снимках Марса голову доисторического ящера. Рот у него был открыт, и в нем можно заметить еще одну голову, но поменьше», – заявил Уоринг, опубликовав в своем блоге соответствующие снимки. Исследователь инопланетных цивилизаций также отметил, что нашел на фото множество других таинственных объектов, например, руины древних построек.

Представители официальной науки традиционно не комментируют подобные заявления, считая их неправдоподобными.

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