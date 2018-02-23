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КОСМОС

Уфолог нашел инопланетные постройки возле горизонта Луны

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категория: КОСМОС

Популярный интернет-уфолог streetcap1 решил порадовать своих подписчиков новыми сенсационными открытиями. На этот раз он опубликовал видеосюжет, посвященный Луне и доказывающий наличие на ней инопланетян. Дело в том, что исследователь обнаружил на спутнике таинственный объект в форме треугольника, обладающий идеальными гранями.

Неизвестная «постройка» расположена в четырехстах метрах от лунного горизонта. Сначала специалист в области уфологии подумал, что это битый пиксель, но затем он проверил другие фотографии и обнаружил на них тот же объект.

Черный треугольник сильно выделяется от безжизненной серой поверхности Луны и явно имеет искусственное происхождение. Уфолог уверен, что давным-давно на спутнике находилась база инопланетян, но затем они ее покинули по неизвестным причинам.

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