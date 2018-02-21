Ученые зафиксировали появление на свет ушастого осьминога

Исследователи, изучающие подводный мир, нередко называют осьминогов, относящихся к роду Grimpoteuthis «ушастыми» или просто «Дамбо» (слоненок из одноименной мультипликационной картины). Все дело в их огромных плавниках, похожих на уши. Однако долгое время ученые не знали, когда именно у них возникают данные части тела.

Недавно же во время изучения морского дна на глубине в 2 тысячи метров специалисты смогли обнаружить яйцо данного осьминога. Они перевезли его в лабораторию и сняли на видео процесс рождения «осьминога-Дамбо». Оказалось, что «уши» у этих существ имеются с самого начала их жизни.

Гримпотевтисам безразлично их потомство, поэтому они не заботятся о нем. Встретить же их можно, как правило, на глубине до 4-х тысяч метров. Именно по этой причине биологам ранее не удавалось поймать молодых особей.