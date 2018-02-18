Ученые рассказали о наиболее вероятной реакции людей на существование пришельцев

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Специалисты из американского университета провели исследование о том, какой окажется реакция большинства людей на встречу с представителями инопланетных цивилизаций. В их отчете говорится, что они отнесутся к этому позитивно.

Ученые проанализировали сотни новостей, связанных с нахождением «загадочных» сигналов в космическом пространстве, мерцанием звезды Табби и обнаружением окаменелых бактерий на марсианской поверхности. Оказалось, что во многих из них применялись термины, вызывающие позитивные эмоции. К тому же в социологических опросах большинство участников положительно оценили данную информацию.

«Однако если возле Юпитера внезапно возникнет флот враждебных пришельцев, то это вряд ли нас обрадует», – добавил руководитель исследовательской группы Майкл Варнум.