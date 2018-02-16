Ученые определили вероятность возвращения Tesla на Землю

В начале прошлой недели SpaceX отправила в космос электрокар «Тесла», за рулем которой был помещен обычный манекен в скафандре. Специалисты отмечают, что через два года он доберется до марсианской орбиты, а затем направится к астероидному поясу.

Однако астрофизики из Канады и Чехии смогли выяснить, что данный электромобиль с 6-процентной вероятностью может вернуться в свой родной мир. Правда, на это машине потребуются миллионы лет.

Экспертами были проанализированы свыше двухсот модуляций, которые помогли им определить более-менее точный маршрут родстера в нашей звездной системе. В результате они опровергли все слухи о том, что Tesla упадет на Марс. По их мнению, она будет перемещаться по космическому пространству как минимум несколько миллионов лет.