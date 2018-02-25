Ученые обнаружили на Луне достаточные для ее колонизации запасы воды

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Американским исследователям космического пространства удалось выяснить, что вода на спутнике Земли имеется на всей ее поверхности, а не только в полярных регионах. Данный вывод они сделали после анализа информации, полученной сразу с двух космических аппаратов.

По словам специалистов NASA, полученные данные помогут узнать, удастся ли использовать лунную воду в качестве ресурса. Если ее можно будет легко добывать, то колонизаторы смогут делать из нее питьевую воду и создавать с помощью нее кислород.

Джошуа Бандфилд, один из авторов проведенного исследования, добавил, что в любой области Луны всегда имеется сигнатура воды. Наличие жидкости на Луне не зависит от ее породы.