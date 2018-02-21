Ученые не исключают возможности путешествия во времени

На сегодняшний день путешествия сквозь пространство и время существуют только в научной фантастике. Многие уверены, что вероятность отправиться в прошлое или будущее стремится к нулю. Однако 200-300 лет назад человечество то же самое думало о полетах в космос, которые сейчас кажутся привычным делом.

Астрофизики уже выяснили, что течение времени непостоянно. Возле космических тел с сильной гравитацией, например, черных дыр оно начинает замедляться, а на участках между звездными скоплениями – ускоряться. К тому же на этот процесс влияет скорость движения объекта.

Чем выше его скорость, тем медленнее для него течет время. В результате ученые считают, что путешествовать во времени можно, однако люди еще не скоро смогут достигнуть такого уровня развития, при котором им удастся создать подходящую для этого технологию.