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КОСМОС

Ученые не исключают возможности путешествия во времени

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категория: КОСМОС, НАУКА

На сегодняшний день путешествия сквозь пространство и время существуют только в научной фантастике. Многие уверены, что вероятность отправиться в прошлое или будущее стремится к нулю. Однако 200-300 лет назад человечество то же самое думало о полетах в космос, которые сейчас кажутся привычным делом.

Астрофизики уже выяснили, что течение времени непостоянно. Возле космических тел с сильной гравитацией, например, черных дыр оно начинает замедляться, а на участках между звездными скоплениями – ускоряться. К тому же на этот процесс влияет скорость движения объекта.

Чем выше его скорость, тем медленнее для него течет время. В результате ученые считают, что путешествовать во времени можно, однако люди еще не скоро смогут достигнуть такого уровня развития, при котором им удастся создать подходящую для этого технологию.

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