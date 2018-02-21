Ученые: Falcon Heavy поможет в добыче ресурсов на астероидах

Успешно протестированная Falcon Heavy на сегодня представляет собой одну из самых тяжелых и мощных ракет в мире, способную доставить на орбиту более 60 тонн груза. По мнению многих ученых, с помощью нее человечество сможет добиться значительных успехов в области добычи ресурсов на дальних космических телах.

Астрономы уверены, что эту ракету-носитель следует применять для изучения астероидов, содержащих в себе ценные ресурсы. Долгое время в этой области не наблюдалось никакого прогресса из-за невозможности или дороговизны доставки необходимого оборудования на астероиды. Теперь же эта проблема практически решена.

Специалисты отмечают, что новая версия Falcon может без проблем долететь до нужного космического объекта и привезти на него горнодобывающие установки. Если учесть, что даже с небольшого астероида можно добыть полезных ископаемых на миллиарды долларов, то добывающих компаний вряд ли остановит стоимость запуска ракеты, составляющая 90-100 миллионов долларов.