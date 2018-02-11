Три человека погибли при крушении туристического вертолета в США

Вертолет, перевозивший туристов, упал на территории нацпарка «Большой каньон», который расположен в Соединенных Штатах Америки. В воздушном транспорте находились семь человек.

Представители местных органов власти заявили, что авиакатастрофа унесла жизни трех человек, а остальные были серьезно ранены.

В средствах массовой информации Аризоны сообщают, что потерпевший крушение вертолет являлся собственностью авиакомпании Papillion Airways. Он осуществлял воздушную экскурсию для туристов. Была создана специальная комиссия, которая займется расследованием произошедшего.