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В ФОКУСЕ

Три человека погибли при крушении туристического вертолета в США

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категория: В ФОКУСЕ

Вертолет, перевозивший туристов, упал на территории нацпарка «Большой каньон», который расположен в Соединенных Штатах Америки. В воздушном транспорте находились семь человек.

Представители местных органов власти заявили, что авиакатастрофа унесла жизни трех человек, а остальные были серьезно ранены.

В средствах массовой информации Аризоны сообщают, что потерпевший крушение вертолет являлся собственностью авиакомпании Papillion Airways. Он осуществлял воздушную экскурсию для туристов. Была создана специальная комиссия, которая займется расследованием произошедшего.

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