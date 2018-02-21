США заменят МКС двумя космическими модулями

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Компания Bigelow Aerospace, действующая на территории США, собирается отправить на земную орбиту несколько космических модулей, которые имеют все необходимое для жизни астронавтов. Эта информация появилась на интерне-портале организации.

В настоящее время конструкторы данной компании трудятся над созданием двух небольших модулей, которые будут запущены в космос уже через 3 года. Они принялись за их разработку практически сразу же после заявления Дональда Трампа о решении прекратить финансирование МКС в 2025 году.

После запуска первых двух модулей Bigelow Aerospace намерена создать станцию Olympus, которая окажется почти в 2 раза больше нынешнего жилого модуля МКС. Для ее вывода на орбиту понадобится ракета, способная поднять груз весом до 80 тонн.