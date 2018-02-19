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В ФОКУСЕ

США и Израиль протестировали систему ПРО для перехвата ракет в космосе

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категория: В ФОКУСЕ

Израильская армия провела тестирование новейшего комплекса ПРО под названием «Хец-3» с большим радиусом действия, который предназначен для уничтожения баллистических ракет, вышедших в космическое пространство. На испытании присутствовали представители Соединенных Штатов Америки.

В Минобороне Израиля сообщили, что тестовый запуск завершился успехом. Он был осуществлен практически в центре страны. В нем участвовали израильские ВВС.

По словам представителей министерства обороны, созданием новой установки занимался концерн Israel Aerospace Industries, а сотрудники Агентства по ПРО из США оказывали ему всестороннюю поддержку. «Хец-3» может уничтожать не только ядерные ракеты, но и спутники.

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