SpaceX отправила на орбиту тестовые спутники для раздачи интернета

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Компанией SpaceX был успешно осуществлен запуск Falcon 9, которая вывела на орбиту Земли спутник PAZ, принадлежащий Испании, и тестовые спутники Starlink, предназначенные для раздачи Интернета.

В компании планируют протестировать работу своей новой системы, которая в будущем должна будет обеспечить всех жителей Земли доступом к Интернету. Для этого она собирается отправить в космос почти 12 тысяч микроспутников.

Уже через 7 лет интернетом Starlink, по замыслу Илона Маска, будут пользоваться практически 40 миллионов человек, что принесет SpaceX прибыль в размере 30 миллиардов долларов. Космические аппараты будут расположены на низкой орбите, поэтому задержки в передаче сигнала не превысят 35 миллисекунд.