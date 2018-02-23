Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

SpaceX отправила на орбиту тестовые спутники для раздачи интернета

Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Компанией SpaceX был успешно осуществлен запуск Falcon 9, которая вывела на орбиту Земли спутник PAZ, принадлежащий Испании, и тестовые спутники Starlink, предназначенные для раздачи Интернета.

В компании планируют протестировать работу своей новой системы, которая в будущем должна будет обеспечить всех жителей Земли доступом к Интернету. Для этого она собирается отправить в космос почти 12 тысяч микроспутников.

Уже через 7 лет интернетом Starlink, по замыслу Илона Маска, будут пользоваться практически 40 миллионов человек, что принесет SpaceX прибыль в размере 30 миллиардов долларов. Космические аппараты будут расположены на низкой орбите, поэтому задержки в передаче сигнала не превысят 35 миллисекунд.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

Китай разрабатывает еще два типа грузовых космических кораблей

В интернете появилось видео с марсианскими находками, сделанными уфологами

Колонизация Марса компанией SpaceX начнется в 2022 году

В Нидерландах создан мини-завод в форме листа для производства лекарств на Марсе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках