СМИ: направлявшийся в Африн гуманитарный конвой обстреляли боевики

Редакция информационного издания Firat сообщило, что вооруженная оппозиция Сирии, которая воюет на стороне Турции, атаковала в минувший четверг гуманитарную колонну, ехавшую в Африн. Удар был нанесен из поселения Аазаз при помощи залповых орудий.

Конвой был обстрелян после прибытия к КПП Зияра. Помимо гуманитарной помощи он вез курдов из северо-восточной области страны, планировавших участвовать в акции по поддержке жителей Африна. Журналисты отмечают, что позднее курды открыли ответный огонь по Аазазу.

Ранее было сообщено, что курды ушли из восточной части Алеппо, чтобы помочь своим вооруженным формированиям в Африне. Покинутые ими кварталы были взяты под контроль военнослужащими Сирии.