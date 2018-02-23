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В ФОКУСЕ

СМИ: направлявшийся в Африн гуманитарный конвой обстреляли боевики

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания Firat сообщило, что вооруженная оппозиция Сирии, которая воюет на стороне Турции, атаковала в минувший четверг гуманитарную колонну, ехавшую в Африн. Удар был нанесен из поселения Аазаз при помощи залповых орудий.

Конвой был обстрелян после прибытия к КПП Зияра. Помимо гуманитарной помощи он вез курдов из северо-восточной области страны, планировавших участвовать в акции по поддержке жителей Африна. Журналисты отмечают, что позднее курды открыли ответный огонь по Аазазу.

Ранее было сообщено, что курды ушли из восточной части Алеппо, чтобы помочь своим вооруженным формированиям в Африне. Покинутые ими кварталы были взяты под контроль военнослужащими Сирии.

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